Mari Gonzalez faz homenagem de aniversário ao sogro, Bell MarquesReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 11:03

Rio - Bell Marques celebrou 72 anos nesta quinta-feira (5), em um hotel de luxo em Salvador, na Bahia, ao lado da mulher, Ana Marques, dos filhos, Pipo Marques e Rafa Marques, e das noras, Mari Gonzalez e Patrícia Guerra. Mari aproveitou a ocasião para homenagear o sogro, através das redes sociais.

"Dia de comemorar o aniversário dele. Já te admirava muito, mas conviver com você me fez admirar mais ainda! Te desejo muita saúde e toda a felicidade", escrever a influenciadora digital nos stories do Instagram. No registro, sogro e nora posaram sorridentes durante a celebração. Em seguida, a ex-BBB continuou os elogios ao aniversariante. "Essa energia que contagia todo mundo", disse.Mas essa não foi a única celebração das 72 primaveras do artista. Na véspera do aniversário, quando ainda estava em Miami, nos Estados Unidos, ele recebeu uma surpresa da família em um restaurante. "Jantar especial! Pedimos um bolo surpresa pra comemorar o aniversário antecipado do meu pai e ele não entendeu nada, a reação foi a melhor!", contou Pipo na legenda da publicação. Nas imagens, enquanto o garçom trazia a sobremesa, todos começam a cantar 'parabéns'. Em seguida, Bell também bate palmas, demorando para perceber que o momento era para ele. "É pra mim?", perguntou o cantor.Além disso, na manhã desta quinta (5), quando estava em um voo particular de Miami para o Brasil, Bell ganhou uma festinha dentro do avião . "E o aniversariante de hoje já está com a festa pronta! A festa vai ser nos ares", contou o namorado de Mari Gonzalez, enquanto mostrava a aeronave decorada com faixas e balões.