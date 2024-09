Patrícia Marx fala sobre treta com Xuxa - Reprodução de vídeo

Publicado 06/09/2024 08:36

Rio - Patrícia Marx, de 50 anos, recordou a polêmica com Xuxa Meneghel em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, nesta quinta-feira (5). Intérprete dos sucessos "Espelhos d'Água" e "Quando Chove", a artista disse que o mal-entendido aconteceu por causa de uma brincadeira feita por ela durante uma transmissão ao vivo.

"Na pandemia fiz uma live, estava tomando vinho e perguntaram se eu tinha feito voz-guia (quando você canta para a pessoa se guiar) para a Xuxa. Aí falei: 'fiz'. A gente estava em clima de brincadeira, levantei da cadeira e fiz uma coisa sensual, meio querendo imitar a Xuxa. Eu achava que quando ela cantava, ela fazia uma coisa meio que sensual com a voz. Que era meio moda nos anos 80. Tinha muita gente que fazia isso. Muita gente que cantava gemendo. E quando fui imitar, os fãs da Xuxa fizeram um recorte desta fala e jogaram na internet , me chamando de ingrata", lembrou.

O trecho do vídeo repercutiu na internet e uma montagem foi feita com a foto, o nome e um texto, atribuído a Xuxa. Patrícia acreditou na publicação. "Fizeram um texto como se ela tivesse escrito. Entendi que ela tinha escrito mesmo. Fiz um post justificando que estava brincando, que éramos amigas há tanto tempo e que nem acreditava que fosse ela que tivesse postado aquilo, pois estava muito mal escrito. Fiquei uma semana sendo cancelada. A Xuxa não respondeu, nem eu respondi. Ninguém sabe se foi ela que escreveu, eu acredito que não", comentou.

Com essa confusão, as duas nunca mais se falaram. Patrícia até tentou contato com a apresentadora, mas não teve retorno dela. "Eu gosto muito dela, fiquei péssima, mal demais! E eu não conseguia me explicar. Esperei para esclarecer (a situação) aqui. A vi aqui no podcast e senti muitas saudades... Não é possível que a gente fique sem se falar. Mas é difícil falar com ela, porque é muita gente. Mandei DM para ela, mas ela não leu", lamentou a cantora.

Confira: