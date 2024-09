Bruna Biancardi celebra 11 meses de vida da filha, Mavie - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi celebra 11 meses de vida da filha, MavieReprodução / Instagram

Publicado 06/09/2024 08:46

Rio - Mavie, fruto do relacionamento de Neymar e Bruna Biancardi, completou 11 meses nesta sexta-feira (6) e ganhou uma declaração da mãe nas redes sociais, celebrando a idade da filha.

"Feliz 11 meses, minha vida", escreveu a influenciadora digital nos stories do Instagram. A mensagem escrita por Bruna, inclusive, faz referência ao significado do nome da pequena, que vem da expressão francesa "ma vie", que é justamente "minha vida". No registro, ela e a herdeira aproveitam um banho de piscina juntinhas.



Após ser contratado para jogar no Al-Hilal, Neymar se mudou para Arábia Saudita. Em julho deste ano, Bruna se mudou com a filha para a casa do jogador de futebol, depois que eles reataram o relacionamento.

Na última sexta-feira (30), a modelo atualizou os seguidores contando o que já tinha feito, onde estava a família e quais eram os planos para o dia. "Já treinei, tomei meu banho. Papai e Mavie estão na vida boa. Papai treina só mais tarde, então está na sonequinha da manhã com a Mavie. Falando baixo aqui para não acordar eles. Já estou me arrumando aqui, mais tarde vou dar uma voltinha com meus pais e com a Mavie. Já estou ficando pronta pra depois só dar banho nela. Depois almoçar e sair, bater perna nesse calor", disse a criadora de conteúdo nos stories do Instagram, enquanto penteava o cabelo.