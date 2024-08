Bruna Biancardi relata rotina com Neymar e Mavie na Arábia Saudita - Reprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 09:23 | Atualizado 30/08/2024 09:25

Rio - Bruna Biancardi, de 30 anos, relatou, através das redes sociais, nesta sexta-feira (30), a rotina com o namorado, Neymar, de 32, e a filha, Mavie, de quase 11 meses, na Arábia Saudita. A influenciadora digital contou o que já tinha feito, onde estava a família e quais eram os planos para o dia.

"Já treinei, tomei meu banho. Papai e Mavie estão na vida boa. Papai treina só mais tarde, então está na sonequinha da manhã com a Mavie. Falando baixo aqui para não acordar eles. Já estou me arrumando aqui, mais tarde vou dar uma voltinha com meus pais e com a Mavie. Já estou ficando pronta pra depois só dar banho nela. Depois almoçar e sair, bater perna nesse calor", disse a criadora de conteúdo nos stories do Instagram, enquanto penteava o cabelo.Na quinta-feira (29), Bruna mostrou que seus pais chegaram ao país, onde ela está morando com o namorado e a filha. "Vovô e vovó chegaram pra nos visitar", escreveu a influenciadora nos stories do Instagram, enquanto filmava sua mãe segurando a mão da Mavie, que arriscava uns passinhos enquanto ria.