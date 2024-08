Ginasta impressionou seus seguidores nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Publicado 30/08/2024 22:53 | Atualizado 30/08/2024 22:54

Rio - Rebeca Andrade, de 25 anos, mostrou que tem outros talentos além da ginástica artística. Nesta sexta-feira (30), a atleta publicou um vídeo nas redes sociais soltando o vozeirão em "Onde Anda Você", de Vinícius de Moraes e Toquinho.

Nos comentários da publicação, famosos como Fátima Bernardes e Larissa Manoela se encantaram com o jovem. Além delas, seguidores da ginasta enalteceram: "Nossa, que voz", disparou um fã. "Como pode ser a nossa maior medalhista olímpica e ainda saber cantar?", perguntou outro. "Maravilhosa", elogiou mais um.Campeã nas Olimpíadas de Paris, com quatro medalhas, Rebeca é a maior a recordista do Brasil em uma só edição dos Jogos.