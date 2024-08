Thaila Ayala e Renato Góes com o filho, Francisco - Reprodução / Instagram

Publicado 31/08/2024 15:25 | Atualizado 31/08/2024 16:04

Rio - Thaila Ayala ficou emocionada ao ver o filho Francisco, 2 anos, durante as aulas de jiu-jitsu. A atriz compartilhou em seu Instagram, neste sábado (31), várias fotos e vídeos do pequeno praticando o esporte. Francisco é fruto de seu relacionamento com Renato Góes.

Na legenda da publicação, a mamãe coruja confessou que não conseguiu segurar as lágrimas ao ver o filho construindo sua independência. "Eu juro que tive que respirar fundo para conter as lágrimas, e eu era a única ali por perto que estava assim. Eu me perguntei por quê, por que aquele momento me emocionou tanto? No segundo seguinte, deixei o porquê de lado e apenas aproveitei essa festa louca de sentimentos que é a maternidade. Como eles nos transformam e nos transbordam! Amém", escreveu.



Rapidamente, a postagem recebeu inúmeros comentários. "Eu já me pergunto o oposto: como não se emocionar com nossos pequenos partindo para a temida socialização secundária! Quanta coragem eles têm! É de chorar mesmo, Thaila! Ele é gigante! Precisa ser gigante para sair debaixo de olhos que ele sabe que são de amor, para olhos desconhecidos! É preciso muita segurança no amor que tem em casa! Então, chore sim, pois essa conquista também é sua, por amar tão generosamente e deixá-lo voar", refletiu uma seguidora.

Outra comentou: "Isso que você sentiu é puro e simplesmente amar. Se deixe levar, viva, sinta... seus filhos são sua luz". Além de Francisco, Thaila e Renato também são pais de Tereza, de um ano.













