Bela Gil fala sobre gostar de diversidadeReprodução / YouTube

Publicado 31/08/2024 15:23 | Atualizado 31/08/2024 16:03

Rio - Bela Gil, 36 anos, falou sobre o que acha dos padrões de beleza na última quarta-feira (28), no programa "Saia Justa", do GNT. Durante a conversa com Eliana, Tati Machado e Rita Batista, elas falaram sobre como lidam com as pressões estéticas da sociedade e com o envelhecimento.

"Eu gosto de diversidade, assim, na minha vida. Variedade. Eu acho muito mais saudável em muitos âmbitos", afirmou a artista.

Ela contou sobre um exemplo que, geralmente, dá quando tenta explicar sobre a diversidade. "Tem uma comparação que eu faço, que eu acho que conecta as pessoas: eu falo do campo de girassóis. As pessoas tendem a achar aquilo lindo, né, uma monocultura de girassol, tudo padronizado, simétrico e tal. Eu já gosto da paisagem, da imagem de uma agrofloresta. Ali, plantas, árvores de tamanhos, formas, cores diferentes, que não só eu acho mais bonito, como também é mais saudável. Inclusive, essa diversidade de corpos, de formas protege as pessoas também", detalhou. "E não estão no padrão", apontou Eliana sobre a fala dela.

A filha de Gilberto Gil falou também da importância de abrir espaço para pessoas diversas. "Então, quando a gente vê na televisão, na mídia, né, corpos diferentes, pessoas diferentes, corpos fora do padrão, as pessoas que antigamente lutavam e relutavam para entrar no padrão, se sentem mais confortáveis, acolhidas", refletiu.

"E a maioria está na diversidade, a maioria está no 'fora do padrão'. O padrão é minoria no final das contas", concluiu Tati Machado.