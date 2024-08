Rafaella Justus com vestido de debutante - Reprodução / Instagram

Publicado 31/08/2024 08:17 | Atualizado 31/08/2024 08:39

Rio - Rafaella Justus celebrou os 15 anos com um festão, nesta sexta-feira (30), no hotel JW Marriott, em São Paulo. A comemoração luxuosa teve direito a trocas de vestidos, valsa com familiares, shows e presença de famosos. Além disso, a irmã da debutante, Fabiana Justus, que está em tratamento contra leucemia mieloide aguda desde o início deste ano , surpreendeu ao comparecer no aniversário.

"Ela chegou de surpresa! Emoção, temos! Fabi, nós te amamos absurdamente", escreveu Ticiane Pinheiro, mãe da aniversariante, nos stories do Instagram. No registro, as irmãs se abraçaram e Rafa não conseguiu conter as lágrimas.



Um dos looks da debutante foi vestido rosa longo com detalhes em flores. Inclusive, foi com ele que ela dançou valsa com o pai, Roberto Justus, o padrasto, Cesar Tralli, e o avô, Fernando Pinheiro. Esse último momento foi ao som de uma versão em inglês de "Garota de Ipanema", que Tom Jobim compôs inspirado na avó de Rafa, Helô Pinheiro, que acompanhava a cena de pertinho. Assim como o a roupa, a decoração da festa foi composta somente por tons de rosa claro e muitas flores.



Já o outro vestido foi prateado, curto, brilhoso e sem alça. O look mais confortável foi ideal para a adolescente se jogar na pista ao som do DJ Pedro Sampaio, MC Kevinho e DJ Lud Prado, atrações da festa.



Rodrigo Faro, Vera Viel, Karina Sato, Celso Zucatelli, Cesar Filho, Elaine Mickeli e Tom Cavalcante foram algumas das personalidades que marcaram presença no festão.