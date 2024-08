Fafá de Belém celebra conquista depois de acidente em casa - Reprodução / Instagram

Fafá de Belém celebra conquista depois de acidente em casaReprodução / Instagram

Publicado 31/08/2024 17:42 | Atualizado 31/08/2024 17:49

Rio - Fafá de Belém, de 67 anos, compartilhou neste sábado (31), com seus seguidores do Instagram, um vídeo tomando banho embaixo do chuveiro. A cantora está radiante e comemorando na rede social cada conquista para voltar a andar normalmente depois de um período em cadeira de rodas e em tratamento.

A artista sofreu uma queda em casa e machucou o joelho em junho deste ano. "Não mostro o resto porque é para poucos", gargalhou Fafá de Belém em vídeo tomando banho embaixo do chuveiro. Avisa que eu estou de péééé."



Recentemente ela passou por um tratamento intensivo na última quinzena, em Gramado (RS), e compartilhou sua evolução em uma publicação feita no último sábado (24). "Depois de duas semanas da recuperação da minha saúde, já fico em pé, já caminho, com um pouco de medo, mas caminho", revelou no vídeo, que tem imagens de seu processo durante a internação.