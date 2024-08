Após lesionar joelho, Fafá de Belém conta que voltou a caminhar - Reprodução / Instagram

Após lesionar joelho, Fafá de Belém conta que voltou a caminhar Reprodução / Instagram

Publicado 24/08/2024 19:01 | Atualizado 24/08/2024 19:04

Rio - Fafá de Belém, de 68 anos, revelou nas redes sociais neste sábado (24) que voltou a andar, mesmo que ainda com cautela, após um período em cadeira de rodas. A cantora lesionou o joelho em um acidente doméstico no final de julho e precisou passar por um tratamento intensivo na última quinzena, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

"Depois de duas semanas da recuperação da minha saúde, já fico em pé, já caminho, com pouco de medo, mas caminho", revelou no vídeo, com imagens de seu processo de recuperação.



Entenda

No dia 26 de junho, Fafá foi parar no hospital e teve que ficar de repouso, pois teve uma lesão no joelho ao tropeçar em um tapete de sua casa. Na época, a cantora precisou cancelar alguns shows. "Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos. Vocês sabem que eu sou distraída (risos) e desse 'tropicão', tive uma lesão no joelho", contou ela, na ocasião.

