Bruna Biancardi posa com Mavie e Davi Lucca durante viagem Reprodução / Instagram

Publicado 24/08/2024 15:52 | Atualizado 24/08/2024 15:53

Rio - Davi Lucca, primogênito de Neymar, completou 13 anos neste sábado (24) e recebeu uma homenagem de Bruna Biancardi nas redes sociais. A influenciadora escolheu uma foto dele com a irmã, Mavie, para se declarar o jovem.

"Davizinho, que o seu novo ciclo seja repleto de amor, sorrisos e muitas felicidades! Que você continue sendo esse menino doce, carinhoso e inteligente! Obrigada por ser tão incrível com a gente, desde o começo. Amamos você e estaremos sempre ao seu lado", escreveu ela no Stories do Instagram.Além de Davi, fruto da relação com Carol Dantas, Neymar também é pai de Mavie, com Bruna Biancardi e de Helena, com Amanda Kimberlly.