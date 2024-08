Kayky Brito desabafa e diz que tem estado bastante sozinho - Reprodução / Instagram

Publicado 24/08/2024 18:16

Rio - Após quase um ano do atropelamento sofrido, Kayky Brito, de 35 anos, abriu o coração em um vídeo publicado no Instagram, neste sábado (24), e revelou que tem estado bastante sozinho. Apesar disso, o ator disse que vive um dos momentos mais felizes de sua vida.

Enquanto caminhava, ele refletiu: "Tenho vivido muito momentos sozinhos mesmo. Não estou reclamando por estar sozinho, mas eu tenho estado muito sozinho. Isso me faz refletir muitas coisas. Me faz conversar com Deus. Sou muito grato por tudo o que aconteceu. Essa participação na novela, porque o trabalho mexe com a cabeça, ne? Eu agradeço a Deus todo dia também porque tenho a base, a minha família, eu tenho uma mãe, um pai, uma irmã, sobrinho, tem o maior presente que é meu filho. Tenho um cunhado maravilhoso que cuida bem da minha irmã. Isso me faz ficar tranquilo. Faz querer vencer na vida"."Eu estou vivendo um momento muito bom na minha vida. Para não dizer o melhor momento, é um dos melhores. Porque melhores ainda virão. Sou muito grato diariamente. Por exemplo, nessa hora que estou caminhando pelas ruas, se eu estou falando com vocês, estou falando com Deus. Estou agradecendo, estou pedindo, estou me restabelecendo de novo. Deus é bom o tempo todo. Acredite! Vou te contar um segredo: Deus é bom o tempo todo. Sempre agradeci, sempre pedi. Continuo agradecendo, continuo pedindo. E ó, Deus aceita ouvir desculpa também, viu? Peça desculpas e prossiga. Não pare!", finalizou.