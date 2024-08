Sabrina Sato e a filha, Zoe, usam rabos de sereia em dia de piscina - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato e a filha, Zoe, usam rabos de sereia em dia de piscinaReprodução / Instagram

Publicado 24/08/2024 16:47 | Atualizado 24/08/2024 17:36

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, e a filha, Zoe, de 5, fruto do seu antigo casamento com Duda Nagle, usaram rabos de sereia para brincar e aproveitar a piscina, neste sábado (24). A apresentadora postou vídeos e fotos do momento especial em família nodo Stories do Instagram.