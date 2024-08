Caetano Veloso reage a versão MTG de sua música - Reprodução do Instagram

Publicado 24/08/2024 12:34

Rio - Caetano Veloso, de 82 anos, opinou sobre a versão de sua música "Você é Linda" em MTG - montagem da canção original com batidas marcantes de funk-, em um vídeo publicado no Instagram, nesta sexta-feira (23). O cantor aprovou o resultado do trabalho feito pelo DJ Davi Kneip, que será lançado nas plataformas digitais no dia 6 de setembro, e disse que "parece arte moderna".

"Achei bacanérrima. Essa daí foi a que achei mais bonita, o que esses garotos fazem é bacana. Em geral, é interessante, parece arte moderna", disse o artista, que está em turnê conjunta com a irmã, Maria Bethânia, pelo Brasil. Essa é a segunda música de Caetano que ganha uma versão em MTG. A primeira foi "Sozinho".