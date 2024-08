Diogo Nogueira - Reprodução / Instagram

Diogo NogueiraReprodução / Instagram

Publicado 24/08/2024 22:14 | Atualizado 24/08/2024 22:15

Rio - O show de Diogo Nogueira, de 43 anos, que aconteceria neste sábado (24), às 20h, no evento do Rio Gastronomia, no Jockey Club, zona Sul do Rio, foi cancelado devido à chuva.

fotogaleria

O Dia entrou em contato com a organização do evento mas até o encerramento desta reportagem não havia obtido retorno. O cantor também não se pronunciou sobre o ocorrido.