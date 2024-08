Bárbara Coelho curte dia de praia no Rio e exibe as curvas

Rio - Bárbara Coelho esbanjou beleza e boa forma em uma praia no Rio, neste sábado (24). De biquíni, a apresentadora do "Esporte Espetacular", da TV Globo, renovou o bronzeado e se divertiu nas areias de Ipanema, na Zona Sul, e atraiu olhares. A jornalista foi clicada por um paparazzo toda sorridente e com uma latinha de cerveja na mão. Na ocasião, ela estava acompanhada de alguns amigos.

