Preta Gil fala de primeira sessão de quimioterapia depois de retomar tratamento oncológicoReprodução do Instagram

Publicado 24/08/2024 08:41

Rio - Preta Gil, de 50 anos, contou aos fãs que fez a primeira sessão de quimioterapia depois de retomar o tratamento contra o câncer. Em uma publicação feita no Instagram Stories, na madrugada deste sábado (24), a cantora disse que tem muitas coisas para dividir com os admiradores e agradeceu as mensagens de carinho que tem recebido de amigos e fãs e as orações.

"Primeiro dia de quimioterapia, tenho muita coisa para dividir com vocês, mas estou esperando o momento certo que estarei mais fortalecida, já agradeço todas as mensagens de carinho, força e manifestações religiosas de todas as fés em prol da minha recuperação, muito obrigada", escreveu ela.

Na última quinta-feira (22), a filha de Gilberto Gil falou, em nota, sobre necessidade de voltar ao tratamento oncológico. "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico... Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta".

Preta foi diagnosticada com um tumor no intestino em janeiro de 2023, passou por tratamento e, após quase um ano, celebrou a vitória na batalha contra o câncer.