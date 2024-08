Deborah Secco reflete sobre mudanças da vida e perdas - Reprodução / Instagram

Deborah Secco reflete sobre mudanças da vida e perdas Reprodução / Instagram

Publicado 24/08/2024 22:39

Rio - Deborah Secco, de 44 anos, publicou um vídeo nas redes sociais, neste sábado (24), e refletiu sobre perdas e como devemos estar de braços abertos às novas oportunidades. A atriz está solteira desde abril, quando terminou seu casamento de 9 anos com o ator Hugo Moura, com quem tem uma filha, Maria Flor.

"As coisas mudam a vida, a vida surpreende. Perdemos amores, perdemos amigos, perdemos algumas partes de nós que nunca imaginamos que fosse possível perder. Mas, quando menos se espera, nós voltamos assim, inteiros", começou a atriz.



"Novos amigos aparecem, outros amores chegam. Então, de repente, a gente se olha no espelho e encontra uma versão mais sábia e mais forte da gente. Eu acho mesmo que a vida está de braços abertos pro que está por vir", completou.



Apesar do término, Deborah e Hugo mantêm uma boa relação. Nas redes sociais, a atriz comenta as publicações do ex-companheiro com elogios e celebra suas conquistas.