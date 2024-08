Luan Santana e Jade Magalhães; Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 24/08/2024 10:18 | Atualizado 24/08/2024 10:19

Rio - Grávida do primeiro filho, Jade Magalhães, de 31, marcou presença no Festival de Barretos, na noite desta sexta-feira (23). A influenciadora digital esteve no local acompanhada do noivo, Luan Santana, que era uma das atrações do evento. O casal posou coladinho para fotos e trocou alguns beijinhos, antes do cantor brilhar no palco.

Outra gravidinha que esteve no evento foi Graciele Lacerda. Ela conferiu a apresentação do noivo, Zezé Di Camargo no festival e trocou chamegos com o sertanejo no camarim. Para a ocasião, a jornalista e influenciadora apostou em um look preto brilhoso, que deixava sua barriguinha de gestação em evidência.