Adriana SantAnna conta que Rodrigão está internadoReprodução do Instagram

Publicado 24/08/2024 09:39 | Atualizado 24/08/2024 10:10

Rio - O ex-BBB Rodrigão foi internado às pressas, nos Estados Unidos, depois de sentir fortes dores causadas por um sangramento na região do fígado e do rim. A notícia foi dada pela mulher do influenciador digital, Adriana Sant'Anna, no Instagram, nesta sexta-feira (23). Ela contou que estava no aeroporto, a caminho do país estadunidense, onde mora com o marido e os filhos, quando soube do estado de saúde do amado. Em um longo texto, a empresária relatou o desespero que sentiu.

"Decolei e fiquei sem notícias por 6 horas e 30 minutos. Sem saber absolutamente nada! Quando chego na conexão, ainda dentro do avião, recebo a notícia que Rodrigo estava com um sangramento na região do fígado e rim. E iriam transferí-lo de hospital para operar. Naquele momento meu mundo caiu. Eu só sabia chorar", disse ela em um trecho do desabafo.

Ao chegar no destino de sua conexão, Adriana conversou com os amigos. "Nesse meio tempo, Bruno me ligava para dizer que já a ambulância levando até o outro hospital, que aplicaram mais morfina em Rodrigo e ele estava sem dor, mas que iriam operá-lo. Dra. Karla me liga dizendo que ele ficaria bem. Monalysa, nossa assistente nos EUA, segue em direção ao hospital pra fazer todas as traduções necessárias. Vou caminhando em direção ao embarque, até que ligo para Larissa e ela me diz que já estava com Gerusa comprando voo para vir até Orlando e que Antonio estava desmarcando toda sua agenda de pacientes e seguindo em direção a Orlando junto com ela - Antonio é especialista nessa área", listou.

A influenciadora digital, então, pegou o voo para Orlando. Enquanto isso, Rodrigão precisou ser transferido de hospital. "Logo que chegou no outro hospital, foi fazer a embolização pra 'estancar' o sangramento e agora permanece no aqui no hospital em observação até a possível cirurgia. Creio no milagre de Jesus e ele não precisara de cirurgia, em nome de Jesus. Ainda não sabemos a causa, não sabemos nada. Cada hora fazem exames novos. Amanhã, Antonio (amigo e médico especializado nessa área) chega aqui para nos dar todo suporte".

Em outra publicação, Adriana publicou uma foto em que aparece no hospital com o marido e comentou: "Sabe quando eu imaginei isso? Nunca".







Atualização do estado de saúde de Rodrigão

Neste sábado (24), Adriana atualizou o estado de saúde de Rodrigão. "Ele está dormindo. Botei um tampão nele, botei tapa-olho, botei [tampão] nos dois ouvidos, então ele não consegue ouvir nada. Ele está dormindo e eu estou aqui deitada no sofá. Gente, vai ficar tudo bem. Jesus está cuidando de cada detalhe. Foi desesperador num primeiro momento porque eu estava dentro do avião, embarcando, né?", contou nos Stories. "Ele acabou de fazer uma tomografia, porque agora que estancou o sangramento, mas a gente só vai ter o possível resultado amanhã, e ele teve Covid tem uma semana e meia, a gente não sabe se tem relação, não é uma coisa normal, não tem um diagnóstico nesse momento", disse.

A influenciadora digital ainda contou que o marido passará por mais exames. "O primeiro passo foi estancar o sangramento e agora são os exames. Só que depois de estancar esse sangramento ele tem que ficar 48 horas em observação, então, contando a partir de amanhã, (depois) domingo, na segunda-feira... Provavelmente vão vir mais médicos para poder trazer um possível laudo".