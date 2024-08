Erika Januza exibe as curvas em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram

Publicado 24/08/2024 10:47

Rio - Erika Januza, de 39 anos, colocou o corpão pra jogo em cliques publicados no Instagram, nesta sexta-feira (23). Hospedada em um resort de luxo na Bahia, a atriz exibiu as curvas perfeitas ao posar de biquíni em meio às belezas do local. A rainha de bateria da Unidos do Viradouro ainda mostrou aos fãs que estava acompanhada da mãe, Ernestina Gomes.

Nos comentários, os internautas encheram Erika de elogios. "Perfeita", disse um fã. "Linda e empoderada", afirmou outro. "A mulher mais bonita do mundo", opinou uma terceira pessoa.

Neste sábado (24), a artista publicou um vídeo do momento em que era pintada por outra pessoa. "Meu momento timbaleira", escreveu na legenda. Como trilha sonora, ela usou a música "Margarida Perfumada". do Timbalada.







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Erika Januza (@erikajanuza)