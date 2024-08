Justin Bieber anuncia o nascimento do filho, Jack Blues - Reprodução do Instagram

Publicado 24/08/2024 08:17 | Atualizado 24/08/2024 08:25

Rio - Justin Bieber, de 30 anos, anunciou o nascimento do filho, Jack Blues, fruto do relacionamento com a modelo Hailey, no Instagram, nesta sexta-feira (23). O cantor publicou uma foto do pézinho do bebê e escreveu: "Bem-vindo ao lar, Jack Blues Bieber".

Vários famosos comentaram a publicação. "Não aguento esse pezinho, Jack Blues" escreveu Kylie Jenner. "Parabéns pessoal! Amo o nome!", elogiou Chris Pratt. "Parabéns! Deus é maior", afirmou DJ Khaled. Celebridades brasileiras como Ludmilla, Adriane Galisteu, Lorena Improta e Dani Calabresa deixaram emojis de coração na publicação do artista canadense.

No X, antigo Twitter, os internautas também vibraram com a notícia. "Eu nunca pensei que ia vivenciar o grande e lindo momento do nascimento do Baby Bieber. Meu Deus, vocês não imaginam o quanto eu estou feliz", disse um usuário da rede social. "Justin Bieber agora você tem sua família completa", comentou outro.

Após um período separados, Justin e Hailey se reconciliaram em 2018 e oficializaram a união no mesmo ano, em Nova York. O casal comunicou os fãs sobre a espera do primeiro filho em maio deste ano.