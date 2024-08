Carlinhos Maia agradece que a cirurgia de retirada de tumor do pai ocorreu bem - Reprodução / Instagram

Carlinhos Maia agradece que a cirurgia de retirada de tumor do pai ocorreu bemReprodução / Instagram

Publicado 31/08/2024 16:15

Rio - Carlinhos Maia, de 33 anos, compartilhou nos stories do Instagram, neste sábado (31), o estado de saúde de seu pai, Virgílio, após passar por uma cirurgia por conta de um câncer no pâncreas. Depois do procedimento de mais de quatro horas, o humorista mostrou uma conversa com os médicos, que afirmaram que, apesar de estar em uma área delicada, o tumor foi totalmente removido.

"A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus", agradeceu o artista. E enfatizou: "Tudo certo! Deu tudo certo!".