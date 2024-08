Aos prantos, Carlinhos Maia revela câncer do pai e faz apelo aos fãs - Foto: Reprodução

Aos prantos, Carlinhos Maia revela câncer do pai e faz apelo aos fãsFoto: Reprodução

Publicado 30/08/2024 09:56 | Atualizado 30/08/2024 09:57

Carlinhos Maia comoveu seus seguidores ao surgir emocionado nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (30). Visivelmente abatido e com o rosto inchado de tanto chorar, o influenciador revelou que seu pai adotivo, Virgílio, foi diagnosticado com câncer e precisará passar por uma cirurgia. O famoso, no entanto, não detalhou em que região do corpo está a lesão.



Em seus os Stories do Instagram, o humorista iniciou um desabafo sobre o assunto: "Eu sei que muita gente não gosta de mim, e está tudo bem também, eu não sou a melhor pessoa do mundo. Mas eu vou dividir com vocês uma coisa que está pesando muito, e já faz um tempo, estou há quase dez anos dividindo tudo da minha vida", começou.

Visivelmente emocionado, o youtuber explicou que achou importante falar sobre a situação. "Uma das pessoas que mais amo no mundo, a gente descobriu faz uns dias... Como eu sei que isso vai vazar de uma maneira ou outra…", ponderou. "Eu estou escondendo faz um tempo, mas está me fazendo muito mal", afirmou com a voz embargada.

Em seguida, Carlinhos revelou: "O meu pai, o seu Virgílio, está com câncer. Mas sabe aquela certeza de que ele vai ficar bem? Ele vai fazer uma cirurgia agora. Eu peço para todo mundo que me segue, que mande toda energia positiva do mundo", pediu aos fãs, mostrando confiança na recuperação.



Vale destacar que Carlinhos Maia foi adotado ainda bebê por Virgílio e Maria Maia. O comediante relembrou recentemente os desafios de sua infância humilde em Penedo, no interior de Alagoas, em entrevista ao podcast de Celso Portiolli. Na ocasião, o humorista destacou o quanto a família significa para ele e o apoio que recebeu dos pais ao longo de sua vida.