Padre Marcelo Rossi desconversa convite de Regina Volpato ao vivo - Foto: Reprodução

Padre Marcelo Rossi desconversa convite de Regina Volpato ao vivoFoto: Reprodução

Publicado 30/08/2024 08:49

O programa “Chega Mais”, desta quinta-feira (28), recebeu como convidado especial o líder católico Padre Marcelo Rossi. Durante a atração, Regina Volpato se ofereceu para cozinhar uma pizza para o padre. Porém, ele desconversou, aparentemente para não negar o convite ao vivo, e deu o que falar na web.



“Agora vamos falar da alimentação do corpo? Posso ir qualquer dia na casa do padre fazer essa pizza?”, perguntou a apresentadora. “Na verdade, eu estava preparado para fazer aqui. Mas eu posso dar dicas para vocês”, respondeu ele.



Para manter o clima do programa, Regina apenas brincou com a situação: “Padre não me convidou pra ir na casa dele. Então o padre volta e faz aqui”, sugeriu ela por fim, amenizando a torta de climão.



Nas redes sociais, a cena repercutiu. “Mas gente (risos) ele poderia ter dito ‘claro, vamos marcar um dia desses’, pronto e era só não marcar nunca”, apontou uma seguidora. “Se fosse o padre Pedro da novela aceitaria sua presença Regina”, brincou outra. “Eu dando desculpas pra ninguém ir na minha casa”, ironizou mais uma.