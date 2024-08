Web aponta suposta indireta do marido de Sasha Meneghel para Neymar - Foto: Reprodução

Web aponta suposta indireta do marido de Sasha Meneghel para NeymarFoto: Reprodução

Publicado 29/08/2024 11:22 | Atualizado 29/08/2024 11:22

O cantor João Lucas quebrou o silêncio sobre as críticas que recebe na internet. Em entrevista ao "Poddelas", o marido de Sasha Meneghel não hesitou em rebater os comentários que questionam sua masculinidade. Inclusive, de acordo com a fala do artista, internautas notaram uma suposta indireta ao comportamento de Neymar.

O famoso revelou seu ponto de vista sobre o assunto, mostrando que não se intimida com as opiniões alheias. "É muito sobre perspectiva. Eu recebo muito esse tipo de comentário: 'isso não é roupa de homem', 'isso não é postura de homem'. Mas que homem você está imaginando?", começou.



João Lucas então descreveu o tipo de homem que não condiz com seus valoresr: "Porque se for um homem que não paga imposto, que bate na mulher, que paga fiança pra estuprador sair da cadeia, que faz um monte de merda e é conhecido como 'homem', então esse homem eu não quero ser", ponderou.

E acrescentou: "Eu quero ser um homem que respeita minha esposa, que ama ela, que cuida dela, quero ser um homem que cumpre com os deveres, que se dedica e trabalha, constrói algo relevante, que faz o bem para as pessoas", concluiu.

A fala do artista não passou despercebida, com internautas tomando como uma indireta clara ao jogador Neymar. "Direto e reto na indireta!", apontou um usuário. Outro seguidor do cantor foi na mesma linha, afirmando: "Aquela indireta de leve". Uma terceira ainda declarou: "Não gosto do estilo dele, mas respeito".