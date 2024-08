Yasmin Brunet e Gabriel Medina - Foto: Reprodução

Yasmin Brunet e Gabriel MedinaFoto: Reprodução

Publicado 28/08/2024 19:30

Os fãs de Gabriel Medina e Yasmin Brunet foram à loucura após o surfista tomar uma pequena atitude que gerou grandes expectativas nas redes sociais! O atleta interagiu com um vídeo que resgata momentos marcantes do relacionamento, que chegou ao fim ainda em 2022. O término foi cercado por polêmicas e os influenciadores, ao que tudo indica, não mantiveram contato. Porém, é possível que tenham selado a paz.

Para quem não lembra, a separação da modelo e do amigo de Pedro Scooby não foi nada amigável, ao menos pelo que foi retratado na mídia. A principal polêmica, no entanto, envolve a ex-sogra da loira, Simone Medina, que teria sido contra o casamento. Diante das circunstâncias, seria esperado que o ex-casal não interagisse publicamente.

Contudo, Gabriel Medina curtiu o que seria um post nostálgico que relembrava a relação e acabou por dar esperanças aos fãs do ex-casal. Agora, com essa interação inesperada, os seguidores do ex-casal começaram a especular uma possível reconciliação entre os influenciadores.



Nas redes sociais, o gesto foi o suficiente para acender o alerta entre os seguidores, que começaram a juntar pistas de uma possível reaproximação. Em uma thread no X (antigo Twitter), um internauta foi mais longe e juntou sinais que poderiam indicar o retorno do casal. A teoria, claro, gerou uma enxurrada de comentários, dando o que falar na web.



"Ela na sexta falou que adora indireta e ele curtiu um edit deles no sábado", apontou uma internauta. "A mãe do querido vai amar", ironizou outra. "Pois eu sempre tive a impressão de que em algum momento os dois ficariam juntos de novo ou pelo menos teriam um flashback", confessou uma terceira. "Eu não sei de nada, mas vou perguntar, eles n terminaram pq ele tinha traido?", perguntou mais uma.