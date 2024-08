Kaká Diniz e Simone Mendes - Reprodução

Publicado 28/08/2024 16:41 | Atualizado 28/08/2024 16:44

Simone Mendes, ex-dupla com Simaria, usou suas redes sociais para prestar uma linda homenagem ao marido, Kaká Diniz, que completou 39 anos. Nesta quarta-feira (28), a cantora compartilhou uma foto ao lado do amado e não poupou palavras carinhosas para celebrar a data especial. Nos comentários da publicação, fãs e seguidores se encantaram com o casal.

Em seu perfil no Instagram, a artista postou uma foto sendo abraçada pelo marido em meio a uma de suas apresentações. "Hoje é dia do grande amor da minha vida Kaká Diniz! Toda sorte de benção sobre sua vida!", iniciou a irmã de Simaria.



A sertaneja continuou a declaração elogiando o companheiro. "Eu te amo infinitamente... Você é a pessoa do coração mais lindo que conheço, obrigada por ser a felicidade diária da nossa família, sem você não vivemos! Te amo, parabéns minha vida!", declarou a artista, mostrando toda sua admiração e amor pelo empresário.



Nos comentários, Kaká Diniz não deixou de retribuir o carinho da esposa. "Te amo, meu amor. Obrigado por ser uma mulher tão incrível em minha vida, e uma base estruturada na nossa família, sábia e amável. Te amo vida", respondeu.



Nos comentários, internautas desejaram parabéns para Kaká e desejaram bençãos ao casal. Vale lembrar que Simone e Kaká são pais de Henry, que completou 10 anos no início do mês, e da pequena Zaya, de três anos.