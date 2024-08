Cauã Reymond exibe corpo definido em foto sem camisa e esquenta web - Foto: Reprodução

Publicado 27/08/2024 13:00 | Atualizado 27/08/2024 13:22

Cauã Reymond deixou os internautas em polvorosa ao compartilhar uma nova foto sem camisa em suas redes sociais. Nesta terça-feira (27), o galã começou o dia exibindo seu corpo musculoso em uma selfie no espelho, mostrando os resultados de sua dedicação a treinos intensos e uma dieta saudável.

Logo após mostrar seus músculos bem definidos, o ator chamou a atenção de todos. Na legenda da imagem, Cauã brincou sobre seu estado após os treinos: “A gente sai molhado do mar e da sauna”, brincou ele, supostamente dando um duplo sentido à afirmação que foi seguida de uma série de emojis com calor.

A foto rapidamente se tornou um sucesso entre os seguidores, que não hesitaram em comentar sobre o físico impecável do famoso. “Com todo respeito do mundo, que isso gente? Misericórdia!”, exclamou uma fã, enquanto outra pediu em tom de brincadeira: “Para, Cauã, não faz mais isso!”



Recentemente, o ator também compartilhou um momento difícil que passou durante uma surfada em Bali. "O mar subiu, 6 a 8 pés hoje aqui em Oluato, peguei altas ondas, mas dei má sorte na minha última onda, meu strep estourou. E cara, levei uma hora e meia nadando, sem prancha, para sair do mar. Que roubada! Correnteza forte, tentei dar a volta, tomei a série toda na cabeça, tive que sair lá em Thomas Beach", contou.