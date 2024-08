Neto de Silvio Santos leva troféu para missa de sétimo dia do avô - Foto: Reprodução

Publicado 27/08/2024 12:34 | Atualizado 27/08/2024 12:34

Durante a missa de sétimo dia de Silvio Santos, o neto Pedro, de 9 anos, filho de Patrícia Abravanel e Fábio Faria, emocionou a todos ao levar um troféu conquistado em um campeonato de tênis. Segundo o pai, o pequeno chorou de emoção ao vencer o torneio, dedicando o prêmio ao "vovô Senor".



Fábio compartilhou o momento em suas redes sociais, com vídeos da competição e registros do filho com o troféu em mãos. "Pedro ganhou o torneio da Federação de 11 anos. Tem 9 anos, mas quis jogar uma categoria acima e no final chorou de emoção porque ganhou o troféu para o Vovô Senor", iniciou o político.

A vitória teria se tornado então um tributo da criança ao avô, que sempre se interessava pelas competições do neto. "Ele sempre perguntava pro Pedro sobre o tênis e sempre queria saber dos campeonatos", contou o pai da criança.



Por fim, ele ressaltou que não foi fácil para o menino. "Pedro hoje quase não entrou na quadra na final, estava muito emocionado porque ia terminar o jogo e já teríamos a missa de 7° dia do vovô Senor na Sinagoga e agora está levando o troféu pra ele", declarou.

Vale destacar que Silvio Santos, que faleceu na madrugada do último dia 17, devido a uma broncopneumonia, deixou um legado imenso tanto na televisão quanto na vida pessoal. O apresentador era pai de seis filhas, avô de 14 netos e bisavô de quatro crianças, deixando uma família grande que sente sua partida.