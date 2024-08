Mariah Carey - AFP

Mariah Carey vive um momento de profunda dor após perder, no mesmo dia, sua mãe, Patricia, de 87 anos, e sua irmã, Alison, de 63. A notícia foi divulgada pela própria cantora em entrevista à imprensa nesta segunda-feira (26). A causa das mortes ainda não foi revelada, mas o choque abalou a artista, que descreveu seu coração como "partido".



Transtornada com a perda, a famosa mencionou o luto repentino. "Meu coração está partido por ter perdido minha mãe no último fim de semana. Infelizmente, em uma trágica reviravolta de acontecimentos, minha irmã também perdeu a vida no mesmo dia", revelou à revista 'People'.

Em suas palavras, Mariah expressou a mistura de tristeza e gratidão por ter tido a oportunidade de passar a última semana ao lado de sua mãe antes de sua partida. "Eu me sinto abençoada por ter conseguido passar a última semana ao lado da minha mãe antes de sua partida. Agradeço o amor, apoio e respeito de todos pela minha privacidade neste momento impossível", declarou.

A relação de Mariah com Patricia, sua mãe, uma cantora de ópera talentosa e formada pela Juilliard, sempre foi marcada por altos e baixos. Apesar do papel significativo que desempenhou em sua vida, a artista descreveu sua convivência como complexa e cheia de contradições. Em sua autobiografia "The Meaning of Mariah Carey", a estrela compartilhou que o vínculo entre elas envolvia uma "corda espinhosa de orgulho, dor, vergonha, gratidão, ciúme, admiração e decepção".



O relacionamento com Alison, por sua vez, foi ainda mais turbulento. Mariah revelou que, aos 12 anos, foi drogada e abusada pela irmã, experiências que a levaram a cortar laços com ela. Apesar dos traumas do passado e da dor atual, a cantora segue firme em sua agenda profissional e promete encantar os fãs brasileiros em suas próximas apresentações, incluindo shows em São Paulo e no Rock in Rio, em setembro.

