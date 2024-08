Bruna Griphao e Anitta - Foto: Reprodução

Bruna Griphao e AnittaFoto: Reprodução

Publicado 26/08/2024 14:30

No último domingo (25), a internet foi tomada por rumores de um possível romance entre Anitta e Bruna Griphao. A teoria, que começou a ganhar força nas redes sociais, sugere que as duas artistas estariam vivendo um relacionamento às escondidas. As especulações surgiram após fãs notarem a frequência com que Bruna e Anitta aparecem juntas, tanto em compromissos profissionais quanto em momentos de lazer.



Tudo começou com uma postagem no X, antigo Twitter, que rapidamente viralizou, alcançando mais de dois milhões de usuários. O fã que compartilhou a teoria destacou as constantes interações entre as duas nas redes sociais e a presença recorrente de Bruna no cotidiano da popstar. Essas observações acenderam a imaginação dos internautas, que começaram a debater a possibilidade de um envolvimento amoroso.



No mesmo dia, Anitta postou um vídeo em Nova York, onde estava gravando um clipe, e Bruna Griphao apareceu nos bastidores. A aparição da atriz só alimentou ainda mais os rumores, com alguns usuários afirmando que a química entre as duas é inegável. No entanto, a teoria dividiu opiniões: "Namorando? Talvez, mas pode ser só amizade com um toque de flerte", comentou uma internauta.



Por outro lado, nem todos receberam bem a ideia. "Não acredito que Anitta faria isso, especialmente depois de tudo o que [Bruna] falou no BBB", escreveu uma usuária, referindo-se a polêmicas do passado da atriz. Apesar das controvérsias, muitos seguidores torcem para que o romance seja real, destacando a conexão especial entre as duas.