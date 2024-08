Emily Garcia 'ameaça' Virginia Fonseca em meio a polêmica: 'Falsidade' - Foto: Reprodução

Emily Garcia 'ameaça' Virginia Fonseca em meio a polêmica: 'Falsidade'Foto: Reprodução

Publicado 26/08/2024 09:47 | Atualizado 26/08/2024 09:48

Desde o último sábado (24), os nomes de Emily Garcia, Virginia Fonseca e Margareth Serrão não saem da boca do povo. Tudo começou quando Margareth, mãe de Virginia, relembrou no "Sabadou com Virginia", do SBT, uma antiga desavença entre sua filha e a ex-mulher de Babal Guimarães. Durante o programa, a senhora contou que aconselhou a apresentadora a se afastar da influencer, alegando que ela sentia inveja.



"Se afasta dela!", disparou Margareth, revelando que Emily, na época, teria incitado fã-clubes contra Virginia por ciúmes de Pedro Rezende, seu ex-namorado. "Eu sei que, como o Rezende gostou das gravações da Virginia, chamou ela de novo e causou um certo ciúme da parte dela. Ela [Emily] começou a incentivar os fã-clubes a meterem o pau na Virginia pela internet", acusou.

Após a exibição do programa, a amiga de Carlinhos Maia não ficou calada e usou suas redes sociais para rebater as acusações. "Conversa aleatória de 7 anos atrás, trazida para 2024, 'tentando' colocar duas mães/mulheres, uma contra a outra", iniciou, afirmando que a situação foi desnecessária e sem sentido. Ela ainda alfinetou Margareth, sugerindo que deveria focar em como envelhecer com saúde mental.



Para encerrar, Emily deixou uma ameaça velada: "Se eu realmente tivesse 'inveja' da sua filha e quisesse prejudicá-la, falaria para o mundo o que quase ninguém sabe, apenas desconfiam, que para mim é a maior 'falsidade' e DESLEALDADE de todas! Sua filha sabe do que eu estou falando, acho que agora vocês se silenciam", disparou. Até o momento, nem Virginia Fonseca nem sua mãe, Margareth Serrão, se pronunciaram.