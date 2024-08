Beatriz Reis cai no choro com o roteiro de 'Família é Tudo' em mãos - Foto: Reprodução

Beatriz Reis cai no choro com o roteiro de 'Família é Tudo' em mãosFoto: Reprodução

Publicado 23/08/2024 15:23 | Atualizado 23/08/2024 15:24

Beatriz Reis, ex-participante do Big Brother Brasil, não conteve as lágrimas ao receber o roteiro de sua primeira novela, "Família é Tudo". A ex-sister, que sempre sonhou em ser atriz, compartilhou com seus seguidores a emoção de ver seu sonho de infância finalmente se realizar, relembrando os sacrifícios feitos por ela e sua família ao longo dos anos.

Visivelmente emocionada, a famosa compartilhou a nova conquista: "Olha eu aqui com mais um roteiro em mãos. Esse é especial. Não é só mais um roteiro. Representa toda a luta de minha família durante muitos anos. Representa aquela Bia de 6 anos de idade que falava pra mãe: 'eu quero fazer teatro! mãe quebre o vidro da televisão, eu quero entrar dentro'", iniciou.

A ex-BBB então lembrou de sua longa relação com a arte. "Imitava o povo da novela. Aquela Bia que vendeu as roupas na feira do rolo pra pagar o teatro. Que os pais pararam de construir a casa pra dormir no chão durante muitos anos, porque acreditaram no sonho da filha, acreditaram que ia ser uma atriz. Gente, eu estou pegando no meu roteiro de novela. Minha primeira novela", celebrou.



Com o roteiro em mãos, Beatriz reforçou que, apesar das dificuldades, nunca desistiu. "Independentemente do que você passe, do quão difícil seja, de quem disser que você não vai conseguir, falar que você não é capaz, que você não vai realizar, você vai. Põe Deus na frente que você vai realizar. Eu sou a prova viva disso", declarou, incentivando os fãs.

Vale ressaltar que a atriz vai estrelar em breve na novela das sete da Globo e mal pode esperar para compartilhar essa nova fase com seus fãs. "Prepare-se! Hoje vocês vão assistir em primeiríssima mão o capítulo de estreia da nova novela! Eita nóis! Eu estou oficialmente no elenco da novela," concluiu, radiante e visivelmente emocionada.