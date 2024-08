Jaquelline e Lucas Souza trocam farpas e web 'inocenta' Jojo Todynho - Foto: Reprodução

Publicado 23/08/2024 10:00 | Atualizado 23/08/2024 10:01

Lucas Souza causou burburinho nas redes sociais ao comentar sobre um possível convite para participar do reality show "De Férias com o Ex". A declaração gerou uma resposta afiada de sua ex-namorada Jaquelline Grohalski. Inclusive, sobrou até para Jojo Todynho, ex-mulher do influencer, em meio à troca de farpas dos ex-participantes de "A Fazenda 15".

Tudo começou quando o empresário insinuou como seria sua participação no programa: “O 'De Férias com Ex' me chamou para participar do programa, eu fiquei só imaginando o povo saindo do mar, imagine o quebra pau”, brincou. Em resposta, Jaquelline rebateu: “Eu não sei se dou risada ou se tenho pena, só pode tá sem conteúdo mesmo…”, ironizou.

Em seguida, o ex-casal deu início a uma troca de farpas. "Vamos lá! 2 meses atrás falou que iria comigo

para o Power Couple e nem por isso eu disse que estava sem assunto. Hoje falei sobre o De Férias e em nenhum momento citei o nome, apenas falei de maneira genérica, para brincar apenas. Até exclui o post

para não gerar desconforto", disparou o influenciador.



Após admitir ter mencionado participar de um reality com ele, Jaque explicou: "Depois q soube o que você

falava pra sua assessora e outras pessoas sobre mim e minha família, peguei ranço. Você sim foi falso

comigo. Eu só dei o melhor de mim pra você, agora tira meu nome da sua boca. Não tô afim de expor o que realmente você é", disse em tom de ameaça.

E a campeã de A Fazenda não parou por aí: "Não tenho medo de você", afirmou. "Vim do nada e sempre fui grata a tudo, você escreve e apaga pq não sustenta suas coisas. Sabe que vai vincular por isso posta, estou na minha vivendo minha vida, já fiz de mais por vc na Fazenda e fora. Então por favor me esquece", pediu, dando a entender que o ex-namorado estaria perseguindo ela e pessoas próximas.

Nos comentários, internautas trouxeram a funkeira à tona. “A Jojo sendo inocentada com o tempo”, declarou um. “Jojo nunca esteve errada ,e muitos criticaram ela quando ela falava dele”, apontou outra. “Agora sim eu sei que o Lucas é capaz de tudo pela fama”, refletiu uma terceira. “Jojo sendo inocentada”, afirmou mais uma com emoji de aplausos.