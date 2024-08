Luiza Watson teria alfinetado Cauã Reymond após fim de romance não assumido - Foto: Reprodução

Luiza Watson teria alfinetado Cauã Reymond após fim de romance não assumido Foto: Reprodução

Publicado 23/08/2024 08:41 | Atualizado 23/08/2024 08:45

“Fique com alguém que seja assumidamente seu fã, morra de orgulho de ti, queira te mostrar pro mundo como se tivesse descoberto uma nova galáxia, que faça questão de sua presença, te cuide, ame e respeite. Não aceite ser o segredo de ninguém, você não merece ser amado no escuro”, desabafou ela em seu perfil do Instagram.

Amigos próximos ao ex-casal confirmavam o romance, embora Cauã nunca tenha falado abertamente sobre a relação. Segundo rumores, a diferença de rotina entre eles teria sido o motivo do término. Mesmo sem brigas, a separação deixou marcas, com a mineira frequentemente refletindo nas redes sociais sobre autenticidade e vulnerabilidade em um relacionamento.



Luiza era vista com frequência na casa de Cauã, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e chegou a compartilhar alguns registros raros ao lado do ator. As especulações sobre o fim começaram quando a dentista parou de fazer postagens na cidade carioca, levantando suspeitas de que o romance havia esfriado.



Apesar de não ter assumido publicamente o namoro, há rumores de que Cauã teria apresentado Luiza à sua família, incluindo sua filha Sofia, fruto de seu relacionamento com Grazi Massafera. As recentes declarações da cirurgiã-dentista nas redes, porém, indicam que ela não se sentiu plenamente reconhecida no relacionamento, levando a especulações sobre os reais motivos da separação.