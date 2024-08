Preta Gil 'expõe' Silvio Santos em autobiografia: 'Chamou de gorda' - Foto: Reprodução

Preta Gil 'expõe' Silvio Santos em autobiografia: 'Chamou de gorda'Foto: Reprodução

Publicado 23/08/2024 09:18 | Atualizado 23/08/2024 09:41

Preta Gil compartilhou uma experiência dolorosa que teria vivido durante uma gravação com Silvio Santos, que faleceu no último sábado (19). Em sua recém-lançada autobiografia, "Os Primeiros 50", a cantora revelou que, ao participar do programa por admiração ao amigo David Brazil, acabou sendo desrespeitada e desvalorizada pelo apresentador, o que transformou a ocasião em um verdadeiro trauma.



A famosa relembrou que o comunicador fez comentários depreciativos sobre seu peso, chegando a questionar como ela havia "arrumado um marido" devido à sua aparência. "Ele me chamou de gorda, de feia, de mentirosa...", escreveu a artista em sua autobiografia, ressaltando o impacto negativo que as palavras do ícone da TV tiveram sobre ela.



Após o ocorrido, Preta Gil contou que saiu do programa chorando, e ainda teve que lidar com a direção da atração, que demonstrou insatisfação por ela não ter levado as ofensas na brincadeira. "Quando eu saí do programa chorando, aos prantos, a direção estava visivelmente chateada comigo. ‘Que pena que você não levou na brincadeira. Que pena que você não teve humor’. E como ter humor!?", questionou a cantora.

O relato da artista deu o que falar nas redes sociais. “Tenho uma admiração enorme pelo empresário, comunicador que o Silvio foi. Porém algumas falas dele eram às vezes desrespeitosas”, refletiu uma seguidora. “Ele sempre fez esse tipo de humor, ela sabia, aceitou ir no programa porque quis”, apontou outro. “Ele ter sido uma referência como apresentador, não dá o direito a ninguém de humilhar seus convidados”, ponderou mais uma.