Gusttavo Lima viraliza após ser 'flagrado' em ônibus: 'Não tá fácil'Foto: Reprodução

Publicado 23/08/2024 12:30

Gusttavo Lima se tornou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira (23), após uma foto inusitada do cantor viralizar. Na imagem, ele aparece dentro de um ônibus de transporte de passageiros em um aeroporto, aguardando para ser levado até seu avião. O clique gerou uma onda de reações divertidas na internet, com fãs brincando sobre a situação.

Apesar de ser dono de quatro aeronaves particulares, entre elas um luxuoso Bombardier BD-700, o sertanejo acabou tendo que usar o transporte no aeroporto. Porém, tudo indica que o artista estava sozinho no veículo, sem qualquer sinal de fãs ao redor. Ainda assim, a imagem do "Embaixador" em um ônibus não passou despercebida pelos fãs.

Alguns fizeram piada sobre a situação, com uma internauta comentando: “Também queria brincar de ser pobre um dia”. Outro seguidor brincou sobre o futuro do transporte público: “Já já a passagem sobe”. Ainda teve quem ironizasse a situação “As coisas não estão fáceis nem para o Gusttavo Lima”, comentou um internauta. “Aham, não tá fácil é pra mim homem”, respondeu mais uma.



Além dos aviões, Gusttavo Lima é conhecido por ostentar luxo em terra firme. Recentemente, o cantor adquiriu um ônibus de alto padrão, apelidado de “jato de rodas”, para facilitar suas viagens pelo Brasil durante a turnê. O veículo, que acomoda 34 passageiros, surpreende pelo conforto, equipado com cama, banheiros e até uma cozinha completa.