Mãe de Isis Valverde exibe cabeça raspada e desabafa: 'A dor existe'Foto: Reprodução

Publicado 23/08/2024 10:29

Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde, fez uma aparição com a cabeça raspada nesta sexta-feira (23), marcando um novo capítulo em sua luta contra o câncer de mama. Diagnosticada em maio deste ano, a pedagoga de 60 anos compartilhou um desabafo sincero e poderoso nas redes sociais, onde destacou as dificuldades de enfrentar a doença sem romantizá-la.

Em suas palavras, Rosalba desabafou sobre as expectativas irreais de superação que são impostas a quem enfrenta o diagnóstico. "Estou ouvindo muito sobre isso. Em como receber um diagnóstico duro de câncer deve ser olhado com otimismo, como aprendizado, como uma chance de ser melhor. Que se deve ter coragem e força. Que o psicológico é fundamental para a cura e para suportar todo o processo", iniciou.

Porém, ela enfatizou que não pretende mascarar as dificuldades. "Não terei frases motivacionais, nem aquele depoimento lindo de superação. Não mesmo. E não existem julgamentos aqui, prezo por isso. Cada um é um. Cada um tem o direito de sentir a sua dor do jeito que bem entender. No meu caso, não está dando pra dizer que esse processo e todas as dores que o envolvem são suportáveis", revelou.



Rosalba destacou sua dificuldade em manter uma atitude positiva, algo que admira nos demais. "Não sou essa pessoa. E como sou extremamente visceral, se eu desejasse não sentir essas emoções, eu estaria negando uma das verdades mais incontornáveis da minha vida: a dor existe e faz parte dela. Eu sempre odiei hospitais - ali me foram arrancadas das mãos as pessoas que mais amei. E agora estou tendo que aprender a viver isso", lamentou.

A mãe de Isis Valverde então refletiu sobre sua situação: "Desculpa, não dá pra ficar sendo sorrisos. E não existe vitimismo aqui, repito. Apenas sigo, como uma marionete, de cortinas fechadas, porque a plateia não quer ver essa parte. E nem precisa. Só digo que não foi minha culpa. [...] Simplesmente era pra ser assim. O primeiro passo que dei foi eliminar essa culpa. Foi cirúrgico", afirmou.



Apesar de todo o sofrimento, Rosalba mantém a determinação de seguir em frente. "Sigo caminhando. É a resposta que mais utilizo para várias perguntas carinhosas e cheias de amor que recebo diariamente [...] Acolhi a minha dor, mas não vou morar nela. Assim espero. Eu só sei que não tive e não estou tendo outra escolha a não ser seguir em frente. E se for também o seu caso, lembre- se: 'Se vc está atravessando o inferno, não pare'. Continue andando", finalizou.