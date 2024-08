Maya Massafera é 'detonada' ao passear com seguranças na 25 de Março - Foto: Reprodução

Maya Massafera é 'detonada' ao passear com seguranças na 25 de MarçoFoto: Reprodução

Publicado 23/08/2024 11:00 | Atualizado 23/08/2024 11:11

Maya Massafera voltou a dar o que falar nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (23). Isso porque a influenciadora “sextou” de um jeito diferente que surpreendeu os seguidores. Ela aproveitou o dia para dar uma voltinha na mais famosa rua de comércio em São Paulo: a 25 de Março. Porém, em um vídeo que circula nas redes sociais, algo chamou atenção.



A produtora de conteúdo já enfrentou algumas polêmicas por supostamente usar bolsas de grife falsificadas. Inclusive, reclamou do fato de seguidores terem lhe alertado sobre a questão, afirmando que só usa marcas autênticas. No entanto, vale lembrar que há uma gama de cópias de itens de luxo na 25 de Março, algo que internautas fizeram questão de ressaltar, e a famosa demonstrou estar de olho em uma banca.

"Ah foi renovar a coleção de réplica (risos). Tá cheio de gente mimimi na 25 e depois ficam ostentando como original", disparou uma seguidora. "Foi comprar uma nova Birkin", brincou outra. "Hum… O festival de bolsas dela (risos), tá renovando a coleção", apontou uma terceira. "No mínimo foi comprar as bolsas dela, falsificadas", cravou mais uma com emoji de risada.



Além disso, no vídeo que circula nas redes sociais e exibe a blogueira em meio cerca de quatro ou cinco seguranças, é visível que ninguém tentou chegar perto dela. Na verdade, aparentemente os cidadãos sequer perceberam a presença da influencer, o que levantou questionamentos sobre a necessidade de tanta proteção.



Nos comentários, muitos detonaram Maya. “Muitas pessoas tentando agarrar ela, dá pra ver claramente no vídeo”, ironizou um internauta. “Quase não consegue andar de tanta gente em cima pra tocar”, disse outra em tom sarcástico. Em seguida, uma seguidora foi mais longe: “Acho que até os seguranças ficam com vergonha e se perguntam: ‘É sério isso?”, escreveu.