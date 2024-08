Iza anunciou que será mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 23/08/2024 13:17 | Atualizado 23/08/2024 13:20

Iza se apresentou na última quarta-feira (21) na festa de 126 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama, mas um momento desconfortável durante a noite roubou a cena. Grávida de sete meses de sua primeira filha, Nala, fruto da relação com o jogador Yuri Lima, a cantora precisou dar um corte em um repórter que fez uma pergunta invasiva durante entrevista.



O repórter Amin Khader, da Band Rio, questionou a artista sobre um possível retorno com Yuri Lima, já que surgiram rumores de que o jogador estaria frequentando a sua casa para acompanhar a gestação de perto. Visivelmente incomodada, a famosa interrompeu o jornalista, chamando-o de "inconveniente", e preferiu não responder à pergunta, deixando clara sua insatisfação. As informações são da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense.



A situação teria deixado um clima pesado no camarim, onde a entrevista acontecia com a presença de vários fãs e membros da imprensa. Ainda segundo a jornalista, o repórter também ficou claramente sem graça após o comentário de Iza. Assim, o momento se tornou uma verdadeira "torta de climão" para todos os presentes, que testemunharam o desconforto da cantora.



Vale lembrar que a cantora anunciou o fim de seu relacionamento com Yuri Lima em julho, após descobrir trocas de mensagens comprometedoras entre o jogador e uma ex-affair. A artista expôs a traição em um vídeo, explicando que este foi o motivo da separação, enquanto o jogador descobriu que estava solteiro através da mídia, durante uma partida do Mirassol, seu ex-clube.