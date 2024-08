Renata Sayuri, a Kira do Band Kids, faz revelação após internação recente - Foto: Reprodução

Publicado 23/08/2024 11:46 | Atualizado 23/08/2024 11:48

Renata Sayuri , conhecida por interpretar a Kira no Band Kids, usou suas redes sociais para desabafar sobre sua recente internação em uma clínica de reabilitação. Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz de 42 anos revelou que foi diagnosticada com transtorno bipolar há duas décadas e decidiu falar abertamente sobre sua condição para ajudar outras pessoas.

Renata explicou que a repercussão na mídia a motivou a abordar o assunto publicamente. "Recentemente, eu tive uma internação. Não foi a primeira. Tenho transtorno bipolar. Faço tratamento há 20 anos. A última internação, por acaso, saiu na imprensa. Não estou lutando contra uma doença ou um vício. Convivo com uma doença psiquiátrica há 20 anos", começou.

A atriz reconheceu o interesse das pessoas em entender mais sobre o ambiente psiquiátrico. “Hoje em dia existe tratamento que não existia antigamente. Eu acho que é plausível que as pessoas sintam um pouco de curiosidade a respeito do ambiente psiquiátrico, porque nós vemos e conhecemos histórico de lugares terríveis, temos a história de Barbacena, que é a mais famosa delas no Brasil”, afirmou, lembrando a instituição fundada em 1903 e onde 60 mil pessoas teriam falecido.

Por fim, a artista ressaltou a importância de buscar ajuda sem medo. “Tanto quem tem doenças mentais, psiquiátricas, como quem é adicto, tem direito e também pode procurar ajuda, não precisa se sentir com medo, de forma alguma, de procurar o tratamento para os seus diagnósticos. Eu acho que a gente vive um momento diferente e melhor do que já foi”, acrescentou.

Vale ressaltar que Renata atuou como assistente de palco do programa Fantasia, no SBT, entre 1997 e 1999. Em seguida apresentou o Band Kids como a "Kira" e anunciava os desenhos japoneses. Em busca de desenvolver-se como atriz, trabalhou em "Pequena Travessa" (2002) e "Revelação" (2008), ambas do SBT, e fez participações na Globo em "Sítio do Picapau Amarelo (2004), como Fada Do-I, e Malhação, como Sara Lee.