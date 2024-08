Vídeo: Mara Maravilha se afoga ao vivo em tributo ao Silvio Santos - Foto: Reprodução

Vídeo: Mara Maravilha se afoga ao vivo em tributo ao Silvio SantosFoto: Reprodução

Publicado 26/08/2024 09:20 | Atualizado 26/08/2024 09:30

Mara Maravilha passou por um susto ao vivo durante o "Domingo Legal", no SBT. Neste domingo (25), a apresentadora, que participava de uma homenagem a Silvio Santos, se afogou ao ser jogada em um tanque de água e precisou ser socorrida para voltar à tona. A situação ocorreu durante uma edição especial do "Passa ou Repassa", que relembrou as provas clássicas do "Topa Tudo por Dinheiro".



O programa, comandado por Celso Portiolli, reuniu antigos talentos revelados pelo SBT para celebrar a memória do dono da emissora, que faleceu no último dia 17 de agosto. Entre as gincanas, estavam as tradicionais Tobogã, Pregos, Shampoo de Ovo, e claro, o infame Tanque, onde Mara acabou se dando mal. O time azul, do qual ela fazia parte, contava ainda com Patricia Salvador e Rafinha Viscardi, enquanto o time amarelo incluía Luis Ricardo, Liminha e Felipeh Campos.



Durante a brincadeira, Mara Maravilha foi jogada no tanque e, para o espanto de todos, teve dificuldade em voltar à superfície. Celso Portiolli, inicialmente, reagiu com bom humor: "Segura a Mara! Pega a Mara! Vai morrer", disse ele rindo. Porém, quando a situação começou a ficar séria, um salva-vidas precisou intervir, tirando ela do tanque.



O resgate foi um tanto atrapalhado, e Mara acabou caindo em cima de outra participante ao sair da água, arrancando risadas e um alívio geral no estúdio. Apesar do susto, a apresentadora não se feriu e continuou participando das homenagens em memória de Silvio Santos.