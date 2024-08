Lucas Guimarães e Carlinhos Maia - Reprodução

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia Reprodução

Publicado 26/08/2024 08:42 | Atualizado 26/08/2024 08:45

Carlinhos Maia não poupou palavras ao criticar o SBT pelo cancelamento recorrente da estreia do programa de Lucas Guimarães, seu marido. Neste domingo (25/8), em um desabafo nas redes sociais, o influenciador expressou sua frustração com a emissora, que adiou o lançamento de "Eita Lucas!" pela terceira vez, agora previsto para 2025. "Empurrando com a barriga", disparou.



"Minha mensagem vai para o SBT e para todos os envolvidos. Já faz um ano que o Lucas está para cima e para baixo investindo milhões do dinheiro dele," começou Carlinhos, destacando o quanto Lucas tem se dedicado e investido para realizar esse sonho. O programa, que seria a grande estreia do rapaz na televisão, tem sido adiado repetidamente, causando grande decepção para o casal.



Carlinhos continuou seu desabafo pedindo que o SBT reconheça todo o esforço de Lucas. "É o sonho da vida dele. O tanto que ele está investindo, o tanto que ele se dedica... Do fundo do meu coração, que vocês coloquem o programa do menino no ar, e que deixem as pessoas dizerem se é bom ou se é ruim," afirmou o influenciador, visivelmente emocionado.



O SBT, por sua vez, já teria informado que o programa será uma das grandes novidades da grade de 2025, e que as gravações seguem em andamento em várias regiões do Brasil. Contudo, o adiamento continua gerando descontentamento. "Estive no palco com a Patricia [Abravanel] para receber o contrato dele... eu sinto que, às vezes, ficam empurrando com a barriga algo que eu tenho certeza que vai ser um sucesso," concluiu Carlinhos.