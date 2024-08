Após repercussão, ator Caio Blat comenta beijo da esposa em cantor - Foto: Reprodução

Após repercussão, ator Caio Blat comenta beijo da esposa em cantorFoto: Reprodução

Publicado 26/08/2024 10:32 | Atualizado 26/08/2024 10:32

O ator Caio Blat, de 44 anos, usou seu Instagram neste domingo (25) para esclarecer a ausência na festa de aniversário de sua esposa, Luisa Arraes. A atriz, que completou 31 anos no último dia 16, celebrou a data neste sábado (24). Em meio a rumores sobre uma possível crise no casamento, o ator não compareceu na celebração, contribuindo para as especulações.



A comemoração, que foi em dose dupla com a também atriz Nina Tomsic, filha de Virginia Cavendish e do diretor Guel Arraes, não contou com a presença de Caio Blat, o que gerou burburinhos entre os fãs. No entanto, o famoso fez questão de deixar claro que o motivo foi profissional, dando a entender que está tudo certo em seu casamento com a jovem artista.

Em seus stories do Instagram, o global publicou uma foto tomando café ao lado da amada. "Só perdi sua festa por causa do teatro, mas saber como foi no dia seguinte é mais saboroso ainda... Te amo, Luisa Arraes, agora 31", declarou o ator. Vale destacar que o mesmo está em cartaz com a peça "Memórias do Vinho", ao lado de Herson Capri.

A publicação ainda contou com uma resposta de Luisa, que fez questão de reafirmar o carinho entre os dois. "Só faltaram suas bandeirinhas", brincou a atriz ao repostar a mensagem do marido, dando a entender que, apesar da ausência, não há ressentimento entre eles. A declaração parece ter afastado as especulações sobre uma possível crise no relacionamento.