Após ?briga? por causa de música, Aline Barros e Bruna Karla podem se encontrar

Publicado 26/08/2024 12:07 | Atualizado 26/08/2024 12:07

Após a coluna Daniel Nascimento revelar com exclusividade uma “treta musical” entre as cantoras do mundo gospel Aline Barros e Bruna Karla, as famosas devem se reencontrar em breve. Depois de supostamente romperem relações devido ao lançamento de uma música, elas se apresentarão no “Teixeira em Adoração”, nos dias 11 e 12 de outubro em Teixeira de Freitas, na Bahia.



Para quem não lembra, este colunista revelou que, em 2023, as cantoras anunciaram o lançamento da mesma música, "Nazareno", da banda hispânica "Generación Gracia". Bruna Karla conheceu o louvor no início do ano. Após autorização, ela gravou a canção ao vivo, porém, planejou lançar em 2024.



A confusão entre as famosas teve início quando, em dezembro do mesmo ano, quando Aline Barros decidiu lançar “Nazareno” antes da data planejada por Bruna. A cantora já tinha programado uma campanha para o lançamento de sua versão em 2024, que foi suspenso. Na época, a famosa deixou de seguir a dona do hit infantil “Homenzinho Torto” nas redes sociais.



Apesar da polêmica, as artistas escolheram não se pronunciar oficialmente sobre o assunto até o momento. O evento “Teixeira em Adoração” marca a primeira aparição das famosas em conjunto após a treta. Inclusive, o futuro reencontro nos palcos do tem gerado certa expectativa dos fãs em comum.