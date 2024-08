Leandra Leal celebra o nascimento do segundo filho e revela nome - Foto: Reprodução

Publicado 26/08/2024 13:30

Leandra Leal derreteu os corações de seus seguidores nesta segunda-feira (26) ao postar uma nova foto de seu filho recém-nascido, Damião. O pequeno, fruto de seu casamento com o fotógrafo Guilherme Burgos, nasceu no último dia 6 de agosto e já está conquistando a internet, mesmo sem ter seu rostinho revelado ainda.



A atriz compartilhou nos stories do Instagram uma imagem delicada, tirada no fim de semana, que mostra o pezinho do bebê. “Domingo”, escreveu Leandra na legenda, deixando os fãs ainda mais curiosos e encantados com o pequeno Damião. A simplicidade da foto destacou o momento íntimo e especial da nova família.



Leandra anunciou a chegada do caçula no dia 16 de agosto, dez dias após o nascimento, com uma mensagem cheia de amor e gratidão. "Dez dias de amor. Dez dias e toda uma vida", declarou. A atriz também agradeceu a Oxum e a todos que enviaram boas energias, demonstrando o quanto a espiritualidade e o apoio da família são importantes para ela neste momento.



Além de Damião, Leandra é mãe de Julia, de 10 anos, de seu relacionamento anterior com Alê Youssef. Recentemente, a atriz celebrou o aniversário da primogênita com uma festa encantadora, mostrando que a chegada do novo irmãozinho só trouxe ainda mais amor para a família.