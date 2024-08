Anderson Leonardo - Divulgação

Publicado 26/08/2024 12:55 | Atualizado 26/08/2024 12:57

A disputa pela herança de Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo, teve um novo capítulo marcado por acusações sérias e clima de tensão. Paula Cardoso, ex-mulher do cantor, revelou em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular que Leozinho Bradock, um dos filhos de Anderson, teria invadido a casa do pai e levado objetos valiosos, como uma televisão e prêmios, sem sua autorização.

Segundo Paula, a situação foi descoberta durante uma visita à residência, onde ela encontrou o local em um estado preocupante. Ela informou que coisas do Anderson simplesmente sumiram. Leozinho, por sua vez, negou as acusações, afirmando que morava na casa com o pai há anos e que não cometeu nenhuma irregularidade ao retirar os itens.

O clima de tensão na família é evidente, com a comunicação entre os herdeiros praticamente inexistente. Desde a morte de Anderson, em abril deste ano, os desentendimentos sobre a divisão dos bens se intensificaram. Além disso, a utilização da marca Molejo pelos membros da banda e familiares se tornou um ponto crítico, com os filhos alegando dificuldades financeiras devido à queda nas receitas do grupo.

Para complicar ainda mais a situação, o advogado dos filhos de Anderson informou que uma ação judicial pode ser necessária para resolver os impasses, incluindo a gestão das dívidas deixadas pelo cantor, que chegam a R$ 150 mil. Enquanto isso, Leozinho usou as redes sociais para reforçar seu compromisso em preservar o legado musical do pai, embora o futuro da marca Molejo ainda esteja incerto.