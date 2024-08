Bia Miranda assume relacionamento logo após término com DJ Buarque - Foto: Reprodução

Bia Miranda assume relacionamento logo após término com DJ BuarqueFoto: Reprodução

Publicado 27/08/2024 10:11 | Atualizado 27/08/2024 10:11

No último sábado (24), Gato Preto surpreendeu seus seguidores ao compartilhar fotos ao lado de Bia Miranda e anunciar que estão juntos. A ex-A Fazenda foi flagrada com o rapaz logo após o término com DJ Buarque, com quem teve Kaleb, de apenas dois meses. Samuel Sant'anna, nome verdadeiro do influenciador, ainda garantiu que não quer ver seu nome envolvido em polêmicas.



Em seus stories do Instagram, ele explicou que não quer ser associado ao término da filha de Jenny Miranda. "Todo mundo sabe que eu sou a maior paz, esse bagulho de polêmica, eu nem me pronuncio sobre nada, até porque, antes de eu me envolver com alguém, já puxo uma caminhada antes", começou.

Samuel então foi categórico ao afirmar que não tem nada a ver com o que aconteceu entre Bia e Buarque. "Tô aqui na maior paz. A gata já foi ver o filho dela, tem algumas coisas pra fazer. Vocês tão cobrando coisa de mim que é bagulho dela e da pessoa que tava com ela. Eu não tenho nada a ver com isso, sou sujeito homem, igual à pessoa lá, que eu não conheço", afrimou.

Deixando claro que prefere se manter afastado da confusão, Gato Preto pediu tranquilidade. "Cada um é cada um, os dois têm um filho e me deixa quieto. Eu tô aqui na minha, quero ficar em paz", finalizou. A informação é de que o influencer possui um filho de oito meses com Nicolly Rodrigues. Porém, não há publicações do mesmo com a criança em suas redes sociais.