Publicado 27/08/2024 09:20

Netinho Alves, que ganhou fama ao interpretar o enteado de Sandy (Cristal) na novela da Globo “Estrela Guia”, causou burburinho nas redes sociais. Em um vídeo publicado no Instagram, o ex-ator "confirmou" que Gisele Bündchen, uma das modelos mais icônicas do mundo, está grávida de seu namorado, o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente.



Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou um vídeo detalhando o caso. “Sabe quem é que está grávida?”, começou ele, destacando que as especulações já rondavam a internet. “Ela é internacional e eu tenho certeza do que eu tô falando porque a fonte foi muito segura”, garantiu, mantendo o mistério.



Em seguida, ele foi direto ao ponto: “A modelo internacional, a modelo mais bem paga do mundo, Gisele Bündchen está grávida. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Gisele Bündchen está grávida, aos 44 anos de idade, do seu namorado professor de jiu-jitsu e ela está completamente apaixonada”, afirmou.



“Gisele, não fica chateada comigo, eu desejo muitas bênçãos pra você, muitas bênçãos pra sua família, muitas bênçãos pro seu bebê que está vindo e que venha com muita saúde. Mas, gente, esse babado... Eu sou fã da Gisele Bündchen e obviamente eu não poderia guardar isso só pra mim”, confessou.



Nos comentários, internautas reagiram à revelação. “Chocada amigo”, admitiu uma seguidora. “Ela é tão maravilhosa, amei”, escreveu outra fã. “Fogo no parquinho”, divertiu um terceiro.“Eita que o Leo Dias tá diferente”, brincou mais um.